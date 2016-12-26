На Житомирщині перекинувся мікроавтобус із пасажирами, загинула жінка

15:45, 26 грудня 2016
Інциденти
339 0

Водій не впорався із керуванням, автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся.

Шестеро осіб зазнали травм в результаті аварії / фото УНІАН

У Житомирській області на 163 км траси Київ – Чоп перекинувся мікроавтобус із 12 пасажирами. Про це повідомили у ГУ НП у Житомирській області.

Зазначається, що аварія сталася поблизу с. Болярки, водій не впорався із керуванням, автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся.

Читайте такожНа Чернігівщині перекинувся автобус зі школярами, є постраждалі (фото)

«У результаті ДТП загинула 36-річна киянка та ще 6 пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що мікроавтобус перевозив 12 пасажирів з Буковеля Івано-Франківської області до м. Києва.

"У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула 36-річна киянка, ще 6 пасажирів віком від 27 до 49 років отримали травми у вигляді забоїв, струсів головного мозку, закритих черепно-мозкових травм, саден, гематом та політравми", - зазначили у поліції.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #поліція#ДТП#аварія#Житомир#загибла