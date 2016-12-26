На Житомирщині перекинувся мікроавтобус із пасажирами, загинула жінка

У Житомирській області на 163 км траси Київ – Чоп перекинувся мікроавтобус із 12 пасажирами. Про це повідомили у ГУ НП у Житомирській області.

Зазначається, що аварія сталася поблизу с. Болярки, водій не впорався із керуванням, автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся.

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«У результаті ДТП загинула 36-річна киянка та ще 6 пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що мікроавтобус перевозив 12 пасажирів з Буковеля Івано-Франківської області до м. Києва.

"У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула 36-річна киянка, ще 6 пасажирів віком від 27 до 49 років отримали травми у вигляді забоїв, струсів головного мозку, закритих черепно-мозкових травм, саден, гематом та політравми", - зазначили у поліції.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.