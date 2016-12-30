На Одещині поновили пошуки підозрюваного у жорстокому вбивстві жінки та дитини, задіяли бронетехніку (відео)

Як зазначається, сліди підозрюваного привели до курортної Грибівки, о 8 годині ранку на крайню базу курорту почали приїздити правоохоронці, заїхала бронетехніка Національної гвардії та спецпризначенці, передає ТСН.

Усі правоохоронці озброєні автоматичною зброєю. Також прибули снайпери з рушницями.

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"Наразі всі сили поліції, Національної гвардії і та спецпідрозділів прочісують всю прилеглу територію до того місця, де він кинув свій автомобіль. Всілякі бази відпочинку, дачні кооперативи, житлові приміщення громадян – все прочісується з метою виявлення", - розповів начальник ГУНП України в Одеській області Дмитро Головін.

До того ж, на дорозі у бік Одеси стоять блокпости дорожньої поліції, які зупиняють усі авто, що виїжджають із курорту, і перевіряють їх, щоб всередині не проїхав підозрюваний.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одеській області правоохоронці проводять спецоперацію із затримання чоловіка, якого підозрюють у вбивстві жінки та її неповнолітньої доньки, а також підпалі їхнього будинку.