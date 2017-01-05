Із Львівської галереї мистецтв зникли 95 старовинних книг на десятки мільйонів доларів

Про це повідомив генеральний директор галереї Тарас Возняк, передає Zaxid.net.

Вартість манускриптів на "чорному ринку" може досягти десятків мільйонів доларів.

За словами Возняка, перевірка поки що торкнулась лише кириличних стародруків. «Очевидно, що розкрадалося все це десятиріччями. Ми наразі ще не перевіряли стародруки німецькою, польською та іншими мовами. Вони є ще більше імпортопривабливими», - розповів він.

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Керівництво галереї вже зробило подання до СБУ та поліції. «Ми хочемо усе зробити максимально публічним, щоб справу було неможливо зам’яти», - наголосив Возняк.

Однак, як повідомили ІА Дивись.info у ГУ Нацполіції у Львівській області, з галереї мистецтв протягом останніх днів не надходило повідомлення про зникнення рідкісних видань, проте додали, що мова може йти про справу ще десятирічної давнини.