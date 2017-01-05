Експерти розповіли які стародруки зникли з Львівської галереї мистецтв

Про це під час прес-конференції повідомили чиновники галереї, передає Львівський портал.

Так, за словами члена комісії з перевірки Фонду галереї мистецтв Віри Фрис, коли саме зникли книжки – невідомо.

«Коли щезали книжки – ми не можемо сказати. Остання звірка була більше 8 років тому. В основному, серед зниклих книжок - досить рідкісні кириличні стародруки, які цінуються на ринку колекціонерів. Це є «Апостол» Спиридона Соболя, «Львівське Євангеліє» 16 і 18 століть, це видання Михайла Сльозки. Також раніше було два «Апостоли» Івана Федоровича- один я бачила при звірці, а другий мені у руки не потрапив. Також зникли «Біблія», «Новий Завіт» Івана Федоровича, «Анфологіон» тощо», – зазначила вона.

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Водночас генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв Тарас Возняк припустив, що зниклі стародавні книги можуть бути знайдені серед приватних колекцій колишніх і теперішніх можновладців.

«Набувачами цих стародруків, очевидно, є люди заможні, не з вулиці. Очевидно, що ці люди впливові і вони можуть робити великий тиск. Ми знаємо, що свого часу у Межигір’ї, в будинку Пшонки, Табачника знайдені величезні книгозбірні стародруків. Можливо, частина із наших книжок є там. Але звіряти ці речі будемо не ми, а правоохоронці», – заявив він.

Також, він додав, що орієнтовна вартість однієї зі зниклих книг становить мінімум 300 тисяч доларів.

«Апостол» був проданий за 300-400 тис. доларів», – уточнив директор галереї.

Водночас Возняк зазначив, що Львівську галерею мистецтв після виявлення зникнень обмежили для відвідувачів.