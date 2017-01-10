В ОБСЄ відреагували на спробу голландського журналіста провезти останки і уламки з MH17

Про це вона написала у своєму Twitter.

"Забирати людські останки з місця катастрофи рейсу МН17, що зробив журналіст Спеккерс – це не журналістика. Однак конфіскація обладнання (поліцією) не є адекватним кроком", - написала вона.

Taking human remains from #MH17 crash

site by @spekkers is not journalism.However,

confiscation of equipment may be disproportionate @nvjhttps://t.co/dYVNCzjkbE — Dunja Mijatovic (@Dunja_Mijatovic) January 10, 2017

Як повідомляв УНІАН, в аеропорту "Скіпхол" у Нідерландах поліція затримала нідерландської журналіста Мікеля Спеккерса, у якого вилучили уламки літака рейсу МН17, включаючи можливі людські останки, знайдені ним на місці аварії на Донбасі.

Журналіст, який відвідав місце катастрофи літака рейсу МН17, відмовився передати фото - і відеоматеріали, зняті на місці аварії.

Читайте такожСправа МН17: слідством встановлено близько 100 осіб, причетних до катастрофи літака

Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками території Донецької області. Загинули 298 людей, що знаходилися на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднив звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук». Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольної бойовикам території Донбасу.