У Львові правоохоронці вилучили посилку зі США з боєприпасами

Як повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, у Сихівський відділ поліції 11 січня надійшло повідомлення від чергового одного з митних постів про те, що у посилці, яка надійшла зі США на ім’я мешканки міста Чортків Тернопільської області, ймовірно, спаковані боєприпаси.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили посилку, у якій були патрони для нарізної зброї калібру 308 - 120 штук та патрони для гладкоствольної зброї 12 калібру у кількості 55 штук. Вилучені боєприпаси скеровані на експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводиться досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що в Харкові поштою відправляли зброю.