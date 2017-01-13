Погоня зі стріляниною в Одесі: злочинці збили на автомобілі бійця спецпідрозділу поліції

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, у зв'язку зі збільшенням кількості крадіжок майна громадян із салонів автомобілів, припаркованих біля торгових центрів, працівники батальйону поліції особливого призначення патрулювали Київський район міста.

Під час патрулювання вони вирішили перевірити територію, прилеглу до торгового центру «Епіцентр», розташованого на вул. Академіка Вільямса.

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«В ході перевірки увагу правоохоронців привернули особи, схожі на розшукуваних за скоєння аналогічних злочинів. Побачивши поліцейських, злочинці сіли в автомобіль й намагалися втекти. Правоохоронці почали переслідування. Під час погоні обидва автомобілі потрапили в пробку, де поліцейські намагалися затримати зловмисників», - зазначили в главку.

Але, коли 32-річний боєць спецпідрозділу намагався підійти до автомобіля розшукуваних, водій останнього скоїв наїзд на поліцейського.

Після наїзду водій протягнув правоохоронця близько п'яти метрів. У цей момент напарник бійця, зорієнтувавшись у ситуації, застосував табельну зброю. Враховуючи, що навколо перебували інші громадяни, і щоб не наражати їх на небезпеку, поліцейський не стріляв у зловмисників, а зробив два попереджувальних постріли в повітря.

«Наразі проводяться розшукові заходи. На пошук автомобіля і зловмисників орієнтований весь особовий склад поліції Одеського регіону. Постраждалого поліцейського з травмами різного ступеня тяжкості доставлено до медичного закладу», - повідомили у відділі.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) КК України.