У Харкові водій Mitsubishi на смерть збив школярку
14:13, 24 січня 2017Інциденти
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Дівчинка померла у кареті "швидкої".
Водій Mitsubishi на смерть збив школярку / PMG.ua
У вівторок близько 8 ранку в Харкові на бульварі Івана Каркача 40-річний водій автомобіля Mitsubishi з невідомих причин скоїв наїзд на школярку. Про це повідомили у харківській поліції.
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В момент трагедії дівчинка перетинала дорогу. Водій з місця події не тікав, обставини події встановлює поліція.
Від отриманих травм дівчинка померла у машині "швидкої".
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