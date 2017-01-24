У Харкові водій Mitsubishi на смерть збив школярку

14:13, 24 січня 2017
Інциденти
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Дівчинка померла у кареті "швидкої".

PMG.ua

У вівторок близько 8 ранку в Харкові на бульварі Івана Каркача 40-річний водій автомобіля Mitsubishi з невідомих причин скоїв наїзд на школярку. Про це повідомили у харківській поліції.

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В момент трагедії дівчинка перетинала дорогу. Водій з місця події не тікав, обставини події встановлює поліція.

Від отриманих травм дівчинка померла у машині "швидкої".

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Теги: #ДТП#Харків