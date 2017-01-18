У Харкові через вибух гранати під час застілля загинула людина, ще одна отримала травми

10:20, 18 січня 2017
Інциденти
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У Харкові внаслідок вибуху гранати під час застілля одна людина загинула на місці, ще одна отримала численні осколкові поранення.

Під час застілля гість побачив в руках друга гранату / Фотоілюстрація. УНІАН

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській облатсі, інформація про подію, яка сталася у житловому будинку на вулиці Фейєрбаха, надійшла до Московського відділу поліції 18 січня близько опівночі.

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За відомостями поліції, прибувши за адресою, правоохоронці з’ясували, що мешканець квартири разом зі своїм товаришем розпивали алкогольні напої. Під час застілля гість побачив в руках друга гранату та, намагаючись її забрати, висмикнув чеку. В результаті стався вибух.

Мешканець квартири, 39-річний чоловік, загинув на місці. Його товариш був доставлений до лікарні з численними осколковими пораненнями. Під час огляду квартири було виявлено 50 грамів димного пороху та близько 20 набоїв.

Попередньо встановлено, що обидва чоловіки не були військовослужбовцями. Зараз з'ясовується, з якою метою у квартирі зберігалися боєприпаси. Слідчим відкриті кримінальні провадження за ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Обставини події встановлюються.

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Теги: #граната#Харків