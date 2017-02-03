У центрі Львова горять шини: десятки людей вимагають звільнити суддів (відео)

Про це повідомляє на сторінці пабліка "Варта1" у Facebook активіст і депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Люди обурені тим, що напередодні колегія суддів у складі Зеновія Макойди, Альберта Белена і Василя Головатого випустили під заставу 1 440 000 гривень Дмитра Гаврилюка – підозрюваного в організації замаху на бізнесмена Богдана Копитко, в результаті якого загинули троє охоронців.

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Серед протестувальників є чимало родичів і знайомих загиблих, які вимагають, щоб Галицький суд взяв Гаврилюка під варту.

Зазначимо, як повідомляє ТСН з посиланням на прес-секретаря Апеляційного суду Львівської області Олександру Пержило, Макойда написав заяву під тиском протестувальників "з поваги до людей", але підкреслив, що не визнає свою провину.

Нагадаємо, вибух стався, 29 серпня, о 10.30 біля траси Львів-Івано-Франківськ. В авто перебували п'ятеро пасажирів, троє загинули.

Під підірваним під Львовом автомобілі Гелендваген їхали охоронці львівського бізнесмена.

За останніми даними, на місці вибуху утворилася воронка шириною чотири метри. Також правоохоронці знайшли у лісі магазини до автомата і використаний гранатомет. Відомо також, що один Гелендваген належав львівському підприємцю, а іншим, який і був підірваний, пересувалися його охоронці. Сам бізнесмен не постраждав.

Також, з'явилася інформація, що ймовірно, вибухівка була закладена під асфальтне покриття ще кілька місяців тому під час ремонту.