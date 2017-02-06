У Полторака прокоментували затримання "майора ЗСУ", який ліквідував головного "міліціонера "ЛНР"

Про це заявила прес-секретар Міністерства оборони України, полковник Вікторія Кушнір, передає Обозреватель.

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"Всі наші військовослужбовці знаходяться при виконанні своїх завдань. Ми не можемо сказати, що хтось був затриманий. Нам всі дзвонять і кажуть, що це однозначний фейк", — підкреслила Кушнір.

Раніше бойовики заявили про затримання нібито майора ЗСУ за ліквідацію "начальника управління народної міліції" терористичної організації "ЛНР" Олега Анащенка.

Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху автомобіля в центрі Луганська в суботу ліквідовано "начальника управління народної міліції" терористичної організації "ЛНР" Олег Анащенка. У "ЛНР" даний інцидент вже встигли назвати "терактом".

Відзначається, що Анащенко міг бути ліквідований за наказом ватажка терористів Ігоря Плотницького.