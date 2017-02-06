У Полторака прокоментували затримання "майора ЗСУ", який ліквідував головного "міліціонера "ЛНР"

18:57, 06 лютого 2017
Інциденти
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У Луганську не могли затримати "майора Збройних сил України", який нібито ліквідував лідера "народної міліції республіки" Олега Анащенка, оскільки всі українські військовослужбовці знаходяться при виконанні своїх завдань.

Міністерство оборони України

Про це заявила прес-секретар Міністерства оборони України, полковник Вікторія Кушнір, передає Обозреватель.

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"Всі наші військовослужбовці знаходяться при виконанні своїх завдань. Ми не можемо сказати, що хтось був затриманий. Нам всі дзвонять і кажуть, що це однозначний фейк", — підкреслила Кушнір.

Раніше бойовики заявили про затримання нібито майора ЗСУ за ліквідацію "начальника управління народної міліції" терористичної організації "ЛНР" Олега Анащенка.

Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху автомобіля в центрі Луганська в суботу ліквідовано "начальника управління народної міліції" терористичної організації "ЛНР" Олег Анащенка. У "ЛНР" даний інцидент вже встигли назвати "терактом".

Відзначається, що Анащенко міг бути ліквідований за наказом ватажка терористів Ігоря Плотницького.

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Теги: #ЛНР#бойовики#міліціонер