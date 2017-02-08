У Дніпрі орудують шахраї під виглядом працівників "Водоканалу"

Про це Інформатору повідомили в прес-службі «Дніпрводоканалу».

«До нас знову дзвонять схвильовані жителі з приводу того, що під виглядом працівників підприємства людям на цей раз пропонують установку фільтрів для очищення питної води зі збором коштів на ці роботи», - розповіли в прес-службі.

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Такий спосіб шахрайства став дуже популярним останнім часом серед непрацюючих громадян. У Комунальному підприємстві також зазначили, що найбільш довірливими і вразливими серед абонентів є пенсіонери. Саме вони найчастіше потрапляють під вплив зловмисників. Шахраї використовують різні прийоми для того, щоб будь-яким чином потрапити в квартиру або будинок жертви.

У «Дніпрводоканалі» нагадали, що будь-який розрахунок безпосередньо з працівником підприємства заборонений законом. Жителів Дніпра закликають ретельно перевіряти посвідчення людей, які представляються співробітниками підприємства.

Про підозрілі факти можна повідомити безпосередньо начальнику управління «Водозбут» Хвалюк Ользі Володимирівні за телефоном: (056) 744-64-41 (з 8.00 до 16.00).