Під час засідання у справі 2 травня в Одесі невідомі намагалися пронести до суду зброю (фото)
15:13, 13 лютого 2017Інциденти
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13 лютого в Малиновському районному суді проходить чергове засідання у "справі 2 травня". У двох активістів, які намагалися потрапити на засідання, під час поверхневого огляду співробітники поліції знайшли телескопічну палицю і пістолет.
Предмети вилучили та направили на експертизу / Первый городской
Про це розповів начальник управління превентивної діяльності Іван Іщенко, передає "Первый Городской".
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Знайдені предмети вилучили та направили на експертизу. На даний момент на місці працює слідчо-оперативна група.
Зазначимо, сьогодні має вирішуватися питання про продовження запобіжного заходу підсудним, які утримуються під вартою.
Фото: Первый городской
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