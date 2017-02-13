Під час засідання у справі 2 травня в Одесі невідомі намагалися пронести до суду зброю (фото)

Про це розповів начальник управління превентивної діяльності Іван Іщенко, передає "Первый Городской".

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Знайдені предмети вилучили та направили на експертизу. На даний момент на місці працює слідчо-оперативна група.

Зазначимо, сьогодні має вирішуватися питання про продовження запобіжного заходу підсудним, які утримуються під вартою.