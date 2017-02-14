Прикордонники запобігли перевезенню викраденого раритетного Buick Century 1961 року випуску (фото)

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, автівка Buick Century прибула в пункт пропуску «Гоптівка» вчора о 20.00.

За її кермом із Росії прямував житель Київщини 1982 року народження.

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Під час перевірки транспортного засобу прикордонники встановили, що авто перебуває в розшуку. як викрадене. У подальшому охоронці кордону також з’ясували, що документи на раритетний легковик були виготовлені спеціально для його незаконного переміщення, а номери на автівці були з іншого транспортного засобу, яке зареєстроване на території Донецької області.

За даним фактом прикордонниками було направлено повідомлення працівникам Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Наразі автомобіль для подальшої перевірки передано співробітникам Національної поліції.