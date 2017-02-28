Кличко звинуватив МАФи у обвалі Шулявського шляхопроводу

Перша сталася 10 років тому, остання - навесні 2012-го. Втім, капітальний ремонт постійно відкладали - міст тримався на тимчасових металевих опорах, йдеться у сюжеті ТСН.Ніч.

Ввечері 27 лютого обвалилася ділянка перил і шляхопроводу довжиною зо 30 метрів. Очевидці кажуть, що падіння було раптовим. Ганна саме проходила повз, коли це сталося.

"Я йшла і дивилася вперед. Подруга почала першою кричати і я одразу подивилася у бік і почула звуки", - каже вона.

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На місці події перебувають рятувальники, поліція, приїхав також мер міста Віталій Кличко. Він оглянув конструкцію, після чого зробив висновок, що в усьому винні МАФи.

"Коли починається забудова метро МАФами, будемо чекати до того, моменту, поки "смажений півень" не клюне... Рік тому тут горіли МАФи, конструкція була пошкоджена", - сказав Кличко.

Як повідомляв УНІАН раніше, увечері 27 лютого в Києві обвалилася частина Шулявського мостового шляхопроводу. Заїзд на міст поки що відкритий. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана від Індустріального мосту до Шулявки.