Кличко звинуватив МАФи у обвалі Шулявського шляхопроводу
Конструкції Шулявського шляхопроводу були сильно пошкоджені внаслідок кількох великих пожеж на ринку секонд-хенду, який розташовувався під ним.
Перша сталася 10 років тому, остання - навесні 2012-го. Втім, капітальний ремонт постійно відкладали - міст тримався на тимчасових металевих опорах, йдеться у сюжеті ТСН.Ніч.
Ввечері 27 лютого обвалилася ділянка перил і шляхопроводу довжиною зо 30 метрів. Очевидці кажуть, що падіння було раптовим. Ганна саме проходила повз, коли це сталося.
"Я йшла і дивилася вперед. Подруга почала першою кричати і я одразу подивилася у бік і почула звуки", - каже вона.
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На місці події перебувають рятувальники, поліція, приїхав також мер міста Віталій Кличко. Він оглянув конструкцію, після чого зробив висновок, що в усьому винні МАФи.
"Коли починається забудова метро МАФами, будемо чекати до того, моменту, поки "смажений півень" не клюне... Рік тому тут горіли МАФи, конструкція була пошкоджена", - сказав Кличко.
Як повідомляв УНІАН раніше, увечері 27 лютого в Києві обвалилася частина Шулявського мостового шляхопроводу. Заїзд на міст поки що відкритий. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана від Індустріального мосту до Шулявки.