За фактом загибелі гірників на шахті у Львівській області відкрито кримінальне провадження

Про це повідомляє сайт ГУ Національної поліції України у Львівській області. Сьогодні о 12.52 до правоохоронців надійшло повідомлення від чергового ДСНС у Львівській області про те, що на шахті № 10 "Степова" у Сокальському районі стався обвал та є заблоковані шахтарі.

"За попередніми даними, обвал стався внаслідок вибуху метану. Загинули восьмеро гірників, шестеро травмовані, ще 20 врятовані. Вже відкрито кримінальне провадження, на місці події працює слідчо-оперативна група", - заявив начальник Головного управління Нацполіції у Львівській області Валерій Середа.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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Проводиться досудове розслідування. Як відзначає прес-служба прокуратури області, створено групу слідчих з числа досвідчених працівників поліції та групу досвідчених процесуальних керівників.

Найближчим часом слідчими буде винесено постанови на призначення відповідних експертиз з метою встановлення дійсних обставин трагедії, причин та умов, що призвели до її виникнення, а також встановлення винних осіб.

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Як повідомляв УНІАН, 2 березня у Львівській області в селі Глухів Сокальського району пролунав вибух на шахті № 10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля".

За даними ДСНС, вибух стався на шахті горизонті 550 м, в 119 конвеєрі в результаті вибуху сталося обвалення гірської породи. На шахті перебували 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірники, з яких 8 загинуло.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман скасував усі заплановані на сьогоднішній день зустрічі і терміново вилетів до Львівської області. Наразі відомо, що всіх гірників вивели на поверхню.