Поліція показала фото знайденої біля намету блокадників на Луганщині вибухівки
4 березня 2017 року співробітниками слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції, з метою перевірки отриманої інформації, були проведені слідчі дії – огляд місця події.
Як повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області, під час проведення огляду ділянки, де розміщено намет активістів-блокадників, під автомобільним мостом, який проходить над залізничною колією 42 км залізничного шляху між станціями «Шепілове» і «Світланове», розташованому у м. Золоте-1 Попаснянського району, між опорними колонами мосту поліцейські виявили картонну коробку.
В ній знаходилися:
- ручна граната наступальна (РГН) з вкрученим підривачем УДЗ
- патрони 5,45 мм – 181 шт.
- дві тротилові шашки по 400 г.
- три тротилові шашки по 200 г.
- чотири тротилові шашки по 75 г.
- вогнепровідний шнур.
Поруч з коробкою виявлено:
- міну направленої дії МОН-50
- засіб підриву
- патрони калібру 5,45 мм – 62 шт.
- 2 капсуля КД-8а
- 2 запали МД – 5М
- три димові шашки
- 2 накольні механізми.
На даний час на місці де розташовані намети активістів-блокадників проводяться оперативно-слідчі дії. Працюють експерти криміналісти-вибухотехніки. Проводиться ретельне обстеження території.
Даний факт внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Як раніше повідомляв УНІАН, за даними спікера Національної поліції в Луганській області Тетяни Погукай, на Луганщині поліція виявила під мостом, де розташований намет учасників блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу, міни «МОН», гранати РГМ-5, близько двох кілограмів тротилу із необхідними пристроями для здійснення вибухів, димові шашки, патрони.