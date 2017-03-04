Поліція показала фото знайденої біля намету блокадників на Луганщині вибухівки

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області, під час проведення огляду ділянки, де розміщено намет активістів-блокадників, під автомобільним мостом, який проходить над залізничною колією 42 км залізничного шляху між станціями «Шепілове» і «Світланове», розташованому у м. Золоте-1 Попаснянського району, між опорними колонами мосту поліцейські виявили картонну коробку.

В ній знаходилися:

- ручна граната наступальна (РГН) з вкрученим підривачем УДЗ

- патрони 5,45 мм – 181 шт.

- дві тротилові шашки по 400 г.

- три тротилові шашки по 200 г.

- чотири тротилові шашки по 75 г.

- вогнепровідний шнур.

Поруч з коробкою виявлено:

- міну направленої дії МОН-50

- засіб підриву

- патрони калібру 5,45 мм – 62 шт.

- 2 капсуля КД-8а

- 2 запали МД – 5М

- три димові шашки

- 2 накольні механізми.

На даний час на місці де розташовані намети активістів-блокадників проводяться оперативно-слідчі дії. Працюють експерти криміналісти-вибухотехніки. Проводиться ретельне обстеження території.

Даний факт внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними спікера Національної поліції в Луганській області Тетяни Погукай, на Луганщині поліція виявила під мостом, де розташований намет учасників блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу, міни «МОН», гранати РГМ-5, близько двох кілограмів тротилу із необхідними пристроями для здійснення вибухів, димові шашки, патрони.



