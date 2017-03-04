На Луганщині поліція виявила вибухівку біля намету учасників блокади "Л/ДНР"

Про це повідомляється на сторінці спікера Національної поліції в Луганській області Тетяни Погукай.

«Під однією з опор мосту, де стоїть їхній намет, виявлено міни «МОН», гранати РГМ-5, близько двох кілограмів тротилу із необхідними пристроями для здійснення вибухів, димові шашки, патрони», - йдеться у повідомленні.

За словами Погукай, на місці, де розташовані намети активістів-блокадників, проводяться оперативно-слідчі дії, працюють експерти криміналісти-вибухотехніки.

Разом з тим у «Штабі блокади торгівлі з окупантами» повідомили, що сьогодні вранці «на редут “Богдан” прибула поліція Луганської області і повідомила про те, що їй надійшла заява, що нібито міст, під яким розташований редут, замінований». «Заява здалась дивною, оскільки прямо навпроти редуту щодобово вартує “бобік” поліції Луганської області. Проте “делегація” була допущена до огляду мосту. В кущах доблесними вартовими правопорядку була знайдена речовина, схожа на тротил, граната РГД-5 і набої. При цьому все було у розібраному стані, у вигляді “конструктору”, - повідомляється на сторінці Штабу у соціальній мережі Facebook.

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У Штабі зауважили, що розцінюють таку подію як провокацією.

Як повідомляв УНІАН, ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, за якими вугілля-антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України.

З 10 лютого поставки вугілля були повністю припинені. Під загрозою виявилося надійне енергопостачання деяких галузей промисловості, зокрема, металургії, і споживачів мінімум 9 областей країни, де антрацит використовується для виробництва тепла і світла для населення.

15 лютого Кабмін ввів надзвичайні заходи на ринку електроенергії в результаті блокади ветеранами АТО поставок дефіцитного вугілля антрацитної групи для роботи ТЕС на підконтрольній території України, що також стало приводом для перегляду Прогнозного балансу електроенергії, який раніше був затверджений на весь 2017 рік.

21 лютого Міненерговугілля затвердило Прогнозний баланс виробництва та споживання електроенергії на березень з урахуванням надзвичайних заходів.