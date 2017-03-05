Знищений канатний міст над Дніпром показали з висоти пташиного польоту (відео)

Повалення тролею з висоти пташиного польоту показала організація Air Dreams Media.

Від тролею, що перевозив людей із Правого берега на Труханів острів, лишилися тільки перерізані троси на піску та потрощена конструкція. Молодики, які назвалися працівниками київського благоустрою, вправно працювали бензопилкою. Єдине, що вдалося врятувати адміністрації – дороге американське обладнання для спусків: гальмівні системи, карабіни, спорядження, а також комп'ютерна техніка.

Читайте такожЧастину Голосіївського парку знищили заради заправки - активісти (фоторепортаж)

Працівники атракціону кажуть, що події були схожі на рейдерське захоплення. Від телекамер представники "благоустрою" обличчя ховають, а прості кияни за атракціоном шкодують і пов'язують його демонтаж із перерозподілом власності в столиці.

"SkyPark має всі документи, що підтверджують законність встановлення й функціонування тролею над Дніпром. Ці події стали для нас несподіванкою, але ми боротимемось", - йдеться у повідомленні компанії на її сторінці у Facebook.