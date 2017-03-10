У центрі Києва зіткнулися чотири автомобіля, є постраждалі

17:33, 10 березня 2017
Інциденти
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Три позашляховика та легковик не зуміли розминутися на перехресті поблизу станції метро "Палац Україна".

Позашляховики не змогли розминутися / facebook.com/dtp.kiev.ua

Як повідомляє dtp.kiev.ua, зіткнення сталося на вулиці Антоновича. Зіткнулися чотири автомобілі, постраждали три людини. На місці події працює поліція.

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"Форд почав диміти, загасили. Будьте обережні і ніколи не проїжджайте на червоне світло!", - йдеться в повідомленні.

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