У центрі Києва зіткнулися чотири автомобіля, є постраждалі

Як повідомляє dtp.kiev.ua, зіткнення сталося на вулиці Антоновича. Зіткнулися чотири автомобілі, постраждали три людини. На місці події працює поліція.

Читайте такожУ Києві зіткнулися 9 автомобілів, є постраждалі (фото)

"Форд почав диміти, загасили. Будьте обережні і ніколи не проїжджайте на червоне світло!", - йдеться в повідомленні.