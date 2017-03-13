Учасники акції на Володимирській вимагають анулювати ліцензію "Сбербанку" - нардеп

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив народний депутат з парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Олег Петренко.

За його словами, «глобальна мета» цієї акції – забезпечення економічної безпеки України.

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«У даному випадку ми акцентуємо на флагмані економічної окупації України – «Сбербанку Росії». Ми вимагаємо ліквідувати ліцензію цього банку, тому що він на 100% належить Росії… Саме РФ на 100% є власником та отримувачем прибутків від діяльності так званої дочки «Сбербанку». Звісно, що всі прибутки та податки ідуть в бюджет РФ. А хто фінансує терористів і з якого бюджету, ми всі розуміємо це», - сказав Петренко.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на вул. Володимирській активісти «Азову» замурували відділення «Сбербанку Росії».

Довідка УНІАН. В Україні проходить кампанія, активісти якої вимагають заборонити роботу в країні російських банків: «ВТБ Банк», «Сбербанк Росії» і «Промінвестбанк». У Національному банку заявили, що повноваження з обмеження присутності російського капіталу в Україні є тільки у Верховної Ради та Ради національної безпеки і оборони.