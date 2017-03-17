У Києві біля Ботанічного саду в результаті аварії згорів автомобіль, є постраждалі

Інцидент стався в районі Ботанічного саду близько 4:20. Пожежа виникла в результаті аварії, передає 112.ua.

Читайте такожВ Одесі вантажівка наїхала на пішохода, чоловік загинув (фото)

Автомобіль, обганяючи сміттєвоз, врізався у відбійник, постраждали чоловік і жінка, їх госпіталізували. Автомобіль згорів повністю. На місці ДТП працювали евакуатор і поліція.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня в Сумах нетверезий чиновник міськради на автомобілі зніс бетонний стовп електроопори.