На автотрасі під Миколаєвом загорілися дві фури (відео)
14:32, 17 березня 2017Інциденти
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Одна з них повністю згоріла.
У Миколаївській області горіли фури / скріншот
В 20 км від Миколаєва на автотрасі загорілися дві фури.
Про це УНІАН повідомили очевидці.
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На кадрах можна побачити, як причіп однієї з фур повністю охоплений вогнем. Також на відео можна помітити дві кабіни, одна з якої практично вигоріла.
На місці події працюють пожежники. Поліція поки не повідомляла про дане ДТП.
ДТП на херсонській трасі
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