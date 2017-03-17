На автотрасі під Миколаєвом загорілися дві фури (відео)

В 20 км від Миколаєва на автотрасі загорілися дві фури.

Про це УНІАН повідомили очевидці.

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На кадрах можна побачити, як причіп однієї з фур повністю охоплений вогнем. Також на відео можна помітити дві кабіни, одна з якої практично вигоріла.

На місці події працюють пожежники. Поліція поки не повідомляла про дане ДТП.