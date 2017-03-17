У Львові тимчасово закрили школу, де обвалилась частина сходів

Сьогодні, 17 березня, під час позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішили перевірити на безпеку усі інші навчальні заклади Львова, повідомили у Львівській міській раді.

Це рішення прийнято у зв'язку з обвалом сходової клітки у школі №44, який відбувся 16 березня.

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Комісія ухвалила вжити невідкладних протиаварійних заходів та забезпечити належний навчальний процес учнів та вчителів у інших навчальних закладах, розміщених поблизу СЗШ №44.

Зокрема, було прийнято рішення припинити навчання у школі №44 та забезпечити належні умови для учнів та вчителів у інших навчальних закладах.

«Ситуація під контролем. На щастя, що ніхто не постраждав. Обвалилася косоурна балка, яка підтримує сходи. Вона впала на сходовий марш нижче першого поверху, він витримав. Повного обвалу сходової клітки не відбулося. Школа збудована у 1956 році, цегляна і ми готуємо угоду на більш детальне обстеження сходових маршів і несучих конструкцій споруди»,- зазначив директор ЛКП «Рембуд» Віктор Писаренко.

Писаренко припустив, що будівлю будували військово-полонені після війни і там є ряд серйозних проблем по другому сходовому марші.