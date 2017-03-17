Українські інновації: у Дніпрі ями на дорогах закрили мішками зі сміттям (відео)

16:02, 17 березня 2017
Інциденти
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Проблему поганих доріг у Дніпрі вирішили у незвичайний спосіб.

Кадр з відео ТСН

Хто закрив ями на дорогах мішками зі сміттям - невідомо.

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Здалеку це виглядає так, ніби посеред дороги хтось порозкидав подушки, кажуть водії. Таким псевдоремонтом автомобілісти обурені, та визнають: тепер перешкоди на шляху принаймні видно краще.

Комунальники переконують - дорожнє покриття латали не вони.

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