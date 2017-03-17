У Миколаєві в армійського бензовоза відмовили гальма: загинула людина (фото, відео)

У п'ятницю, 17 березня, у Миколаєві на вул. Веселинівській в мікрорайоні Варварівка в армійського бензовоза "Урал" на спуску відмовили гальма. Про це повідомляє місцеве видання "Новости N".

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Водій втратив керування, з'їхав на праву сторону вулиці на тротуар, де врізався в магазин "Канцтовари". Після цього водій вивернув кермо вліво, автомобіль перетнув по діагоналі вулицю і протаранив в зоомагазин.

У ДТП загинув матрос-контрактник 1990 року народження, який сидів на пасажирському сидінні бензовозу. Тіло загиблого з автомобіля витягли рятувальники. Водій бензовозу серйозно не постраждав.

За інформацією видання, машина належить 406-ій окремій артилерійській бригаді (в/ч А2062) ВМС України. У цистерні було 5 тонн дизельного палива, тому на місце події прибув пожежний автомобіль, щоб запобігти можливе загоряння. На місці події працюють співробітники поліції, ДСНС і військова автомобільна інспекція.