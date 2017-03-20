На Тернопільщині після ДТП пасажир одного автомобіля до смерті забив водія іншого

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора до чергової частини Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення від медиків районної лікарні про те, що в лікувальний заклад бригадою швидкої допомоги був доставлений 44-річний тернополянин, який помер у реанімаційному відділенні.

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Виїздом слідчо-оперативної групи та проведеними заходами встановлено, напередодні вночі між селами Колодно та Заруддя Збаразького району 19-річний житель обласного центру, водій автомобіля «Фольсваген Транспортер» допустив зіткнення із автомобілем марки «ВАЗ 21154», який був припаркований на проїжджій частині без ввімкнених габаритів і за кермом якого знаходився 44-річний тернополянин.

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Після зіткнення між учасниками автопригоди сталася бійка. В результаті 22-річний житель села Гніздичне Збаразького району, який був пасажиром мікроавтобуса, наніс тілесні ушкодження 44-річному тернополянину. Останній був госпіталізований до медичного закладу, проте лікарі не змогли врятувати його. Проведений розтин засвідчив – причиною смерті стала масивна внутрішня кровотеча, спричинена закритою тупою травмою живота з розривом брижі товстого кишківника.

Жителю Збаражчини повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).