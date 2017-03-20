У Києві невідомі напали на авто приватних охоронців та вкрали сумку із грішми (фото)

У Києві на проспекті Перемоги невідомі напали на автомобіль служби приватної охорони. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальник відділу комунікації у Головне управління Нацполіції у місті Києві Оксана Блищик.

Вона зазначила, що зловмисники розбили скло в автомобілі та забрали із салону сумку із грішми. Сума збитків встановлюється.

«Подія сталася у Святошинського районі Києва на проспекті Перемоги о 16-й годині: до автомобіля приватної охорони підбігли четверо осіб, розбили водійське та задні пасажирські вікна. На момент нападу в авто перебувало троє осіб. Зловмисник вдарив чоловіка, який сидів на задньому сидінні, і забрав сумку із грішми. Сума завданих збитків встановлюється», - йдеться у повідомленні.

Блищук повідомила, що наразі поліція проводить огляд місця події, опитує свідків та очевидців, проводяться першочергові оперативні та слідчі дії.

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