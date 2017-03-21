А коник без ноги: у Києві невідомі пошкодили пам’ятник Щорсу (фото)

У Києві невідомі особи пошкодили бронзовий пам’ятник радянському діячу Миколі Щорсу. Як повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Києві, до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від 36-літньої місцевої жительки про те, що на бульварі Тараса Шевченка вона виявила пошкодження пам’ятника Щорсу.

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Слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції на місці події виявила відсутність передньої ноги у коня, на якому сидить Щорс, та написи на пам’ятнику.

Наразі вирішується питання правової кваліфікації події. Поліція встановлює причетних до вчинення правопорушення осіб.

Як повідомлялося, раніше представники націоналістичних організацій неодноразово заявляли про наміри знести пам’ятник, якщо столична влада його не демонтує, але питання так і не вирішено досі.