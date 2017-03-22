У Львові обікрали помічника нардепа: витягли навіть посвідчення багатодітного батька

У Львові помічник народного депутата України став жертвою кишенькових злодіїв.

До поліції із заявою про крадіжку звернувся житель одного з обласних центрів, пише "Вголос".

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Чоловік повідомив, що 21 березня близько 08.30 на проспекті Шевченка у Львові він виявив, що з його кишені викрали гаманець з документами. Окрім грошей, помічник нардепа позбувся посвідчення помічника депутата ВРУ, посвідчення адвоката та посвідчення багатодітного батька.

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом крадіжки.