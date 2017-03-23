На Дніпропетровщині поліцейські влаштували погоню за джипом, яким кермувала п’яна жінка

На Дніпропетровщині, у Кривому Розі жінка за кермом Toyota RAV4 тікала від поліцейських. Це відбулося в Металургійному районі міста, передає "Первый городской"

Жінка за кермом позашляховика стояла посеред проїжджої частини на проспекті Гагаріна. До неї підійшли патрульні, але водійка вирішила втекти на авто. Жінка доїхала до проспекту Миру - там її вдалося наздогнати і зупинити співробітникам поліції.

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У порушниці були всі ознаки алкогольного сп'яніння. Стосовно правоохоронцям вона вела себе зухвало і вимагала викликати їй швидку.

Алкотестер показав значення 2,93 проміле, що майже в 15 разів перевищує допустиму норму. Жінці загрожує позбавлення прав на рік.