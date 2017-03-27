Опубліковано відео з гелікоптера Мі-2 перед катастрофою під Краматорськом
14:30, 27 березня 2017Інциденти
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Відеозапис знятий за деякий час перед катастрофою.
Журналісти отримали ексклюзивне відео з гелікоптера Мі-2, який впав неподалік Краматорська на Донеччині. Відео зняте за деякий час перед катастрофою, передає ТСН.
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Невеличкий борт використовувався для транспортування особового складу у зоні АТО. Як відомо, загинули п'ятеро офіцерів.
Нагадаємо, Міноборони повідомило про падіння гелікоптера неподалік Краматорська напередодні. За попередньою версією, падіння повітряного судна сталося в результаті зіткнення з лінією електропередач.
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