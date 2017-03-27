У харківському метро чоловік впав на рейки
17:59, 27 березня 2017Інциденти
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У чоловіка закрутилася голова.
На графік руху поїздів це не вплинуло / УНІАН
У Харкові на станції метро "Університет" пасажир впав на рейки. Про це повідомляє 057.ua.
З контактної рейки було знято напругу, а чоловіка підняли на платформу.
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"Чоловік 1984 року народження, сказав, що закрутилася голова, розсічення брови", - повідомили в прес-службі Харківського метрополітену.
На графік руху поїздів це не вплинуло.
Раніше у Харкові чоловік стрибнув під потяг метро.
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