У харківському метро чоловік впав на рейки

У Харкові на станції метро "Університет" пасажир впав на рейки. Про це повідомляє 057.ua.

З контактної рейки було знято напругу, а чоловіка підняли на платформу.

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"Чоловік 1984 року народження, сказав, що закрутилася голова, розсічення брови", - повідомили в прес-службі Харківського метрополітену.

На графік руху поїздів це не вплинуло.

Раніше у Харкові чоловік стрибнув під потяг метро.