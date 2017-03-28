На Харківщині чоловік повідомив про замінування райсудів та прокуратури (фото)

На Харківщині чоловік повідомив про замінування чотирьох будівель. Про це повідомляє поліція області.

Інформація про нібито закладені вибухівки у будівлях Шевченківського району Харкова та в Зміївському, Харківському, Дергачівському районах області надійшла до служби сьогодні вранці.

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"За вказаними адресами знаходяться районні суди, приватний будинок, прокуратура", - сказано у повідомленні.

Для перевірки інформації виїхали слідчо-оперативні групи та працівникивибухотехнічного управління обласної поліції.

Раніше у Харкові "замінували" облдержадміністрацію.