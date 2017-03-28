У Харкові затримано кардіохірурга, який вимагав 100 тисяч хабара

У Харкові за підозрою у вимаганні та отриманні понад 100 тис. грн хабара за проведення операції правоохоронці затримали медика-кардіохірурга.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посилання на керівника місцевої прокуратури Катерину Шевцову, харківська місцева прокуратура №1 спільно з УСБУ в області та Національною поліцією викрила завідувача кафедри однієї із науково-медичних установ міста сьогодні, 28 березня.

За її відомостями, медик налагодив корупційну схему вимагання грошей від пацієнтів та їх родичів. Наприклад, за проведення хірургічної операції на серці та медичного супроводу під час реабілітаційного періоду лікар вимагав від близьких чоловіка, який потребував медичної допомоги, понад 100 тис. грн (75 тис. грн та 1 тис. дол.).

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За словами медика, 75 тис. грн нібито мали піти на медичне обслуговування та ліки, а 1 тис. дол. – самому лікарю за роботу.

Затримали лікаря у його робочому кабінеті, коли товариш пацієнта передавав йому гроші.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Наразі першочергові слідчі дії тривають.

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