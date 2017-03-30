Рятувальникам доводиться пішки йти до місця масштабної пожежі під Києвом

Рятувальникам доводиться пішки йти по місця пожежі на Осокорках на околиці Києва, тому що під'їхати туди неможливо через бездоріжжя.

Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН Оксана Муляр.

Державна служба з надзвичайних ситуацій України офіційно повідомила, що палає луг навколо озера. Вогонь охопив територію площею 3 тисячі квадратних кілометри. Пожежники намагаються загасити вогонь.

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Але навколо лугу, який палає, розташовані садибні ділянки із парканами, там бездоріжжя, тож проїхати туди технікою рятувальники не можуть. Їм доводиться йти до місця події пішки. На місці також працюють газова служба і поліцейські.

Користувачі соцмереж і деякі проросійські ЗМІ повідомили про те, що пожежа могла виникнути внаслідок падіння вертольоту або вибуху. Але в ДСНС заперечують ці повідомлення. Опитані кореспондентом ТСН місцеві мешканці також не чули ніяких вибухів.

Як повідомляв УНІАН раніше, на околицях Києва почалася велика пожежа. За даними очевидців НП сталася поблизу озера Святище. Згодом у Державній службі надзвичайних ситуацій повідомили, що причиною пожежі у Дарницькому районі стало загоряння очерету.