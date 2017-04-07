СБУ затримала на хабарі двох працівників Харківської митниці

Двох працівників митного посту «Щербаківка» затримала за хабарництво Служба безпеки України спільно з прокуратурою та підрозділом внутрішньої безпеки ДФС, як повідомляється на офіційному сайті відомства.

Митники, які обіймають посади головних державних інспекторів, систематично отримували гроші від місцевого підприємця за безперешкодне ввезення товарів з території Російської Федерації.

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Оперативники спецслужби затримали хабарників після одержання ними чергового «траншу» неправомірної вигоди у розмірі дев’яти тисяч гривень. Раніше, під контролем правоохоронців, здирники отримали вже десять з половиною тисяч гривень хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.