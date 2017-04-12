В Овідіополі нетверезі тесть із зятем спробували підпалити будівлю РДА

В Одеській області правоохоронці затримали двох осіб, які намагалися за допомогою запальної суміші «коктейль Молотова» підпалити будівлю Овідіопольської районної державної адміністрації.

Як повідомив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в Одеській області, 10 квітня близько 21:30 двоє чоловіків кинули пляшки із запальною сумішшю в будівлю Овідіопольської РДА.

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«З метою підпалу кинули пляшки із запальною сумішшю двоє невідомих громадян. На місце виїхала слідчо-оперативна група», - повідомив представник ГУНП. Інцидент зафіксували камери зовнішнього спостереження.

Наступного дня підозрювані були затримані. За словами представника головного управління, це місцеві жителі - тесть (1973 р. н.) і зять (1999 р. н.), які після спільного вживання алкоголю виготовили запальну суміш у своєму гаражі.

«Вони розлили її по пляшках і вирішили таким чином позначити своє ставлення до влади. В даний час вирішується питання про кваліфікацію цього злочину, а також обрання запобіжного заходу зловмисникам», - сказав представник ГУНП в Одеській області.