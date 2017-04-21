На Харківщині біля кордону з РФ затримали 4 українців із незаконним товаром на 50000 гривень

На Харківщині в рамках проведення спільної операції «Кордон-2017» прикордонники відділу «Вовчанськ», за попередньою інформацією оперативних підрозділів, спільною міжвідомчою групою прикордонників та представників УСБУ затримано 4 громадян України, які намагались незаконно перемістити до Росії товари народного споживання.

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, в ході несення служби прикордонники, за допомогою тепловізора, на напрямку українського н.п. Гатище та російського Нова Таволжанка побачили рух в бік кордону невідомих осіб. Висунувшись на перехоплення на відстані 20 метрів від лінії державного кордону, правоохоронці затримали правопорушників.

Читайте такожПриєднання ДПСУ до бази Інтерполу наблизило Україну до європейського безпекового простору - Троян

«Як з’ясувалось, четверо громадян України 1979, 1987, 1990 та 1999 років народження, жителі міста Вовчанськ, намагалися незаконно перенести до Росії 5 ящиків та 3 сумки сантехнічних виробів», – йдеться в повідомленні.

Наразі товар вилучено та передано співробітникам фіскальної служби, попередня сума його оцінки складає 50 тисяч гривень. Громадян України затримано в адміністративному порядку для складання документів за спробу незаконного перетинання державного кордону України.