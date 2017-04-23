Шестеро постраждалих під час пожежі на ринку в Одесі виявились поліцейськими

Шестеро постраждалих внаслідок пожежі на ринку «Північний» в Одесі - поліцейські. Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, коли ввечері 22 квітня рятувальники локалізували пожежу на одному з найбільших ринків міста «Північному», поліцейські допомагали власникам павільйонів, розташованих неподалік від епіцентру пожежі, рятувати майно.

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«Внаслідок тривалого перебування на задимленій території шестеро поліцейських отримали отруєння продуктами горіння синтетичних матеріалів та побутової хімії. Їм надано необхідну медичну допомогу», - зазначили в прес-службі.

Як повідомили у відомстві, за уточненими даними, вогонь знищив та пошкодив 149 торгових павільйонів на площі близько 700 кв. метрів.

За даними прес-служби, першими на місце події в суботу прибули екіпажі патрульної поліції. Вони евакуювали людей з ринку, забезпечили відведення транспортних засобів, які перекривали в'їзд спецтранспорту рятувальників, та здійснювали регулювання дорожнього руху.

Через загрозливий масштаб пожежі, крім патрульних, працівників ДСНС та слідчо-оперативної групи Суворовського відділу поліції, за тривогою було піднято весь особовий склад Суворовського відділу поліції, який працював на місці події.

Щоб не допустити людських жертв і фактів мародерства, правоохоронці оточили територію й забезпечували громадський порядок на ринку.

«Створено групу з числа працівників Суворовського ВП, які забезпечують громадський порядок на ринку і не допускають проявів мародерства. Перевіряється інформація про ймовірність пожежі внаслідок загоряння електропроводки в одному з павільйонів», - розповіли в прес-службі. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється. Матеріали за цим фактом зареєстровано у встановленому законом порядку.

Наразі правоохоронці продовжують нести службу на місці події.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

Як повідомляв УНІАН, увечері 22 квітня в Одесі сталася масштабна пожежа торгових павільйонів на одному з найбільших у місті ринку «Північний».

Раніше ДСНС повідомила про шістьох постраждалих, але не уточнила, хто вони.