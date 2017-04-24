У Лисичанську на стіні в кольорах українського прапора намалювали свастику (відео)

У Лисичанську Луганської області невідомі намалювали свастику на центральній площі міста. Невідомі намалювали фашистський символ на розмальованій у кольори прапора України стіні, передає Еспресо.

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Місцеві вирішили зафарбувати свастику, зображену на стіні. "Три дні ми сповіщали міську владу, міліцію, вчора мною були написані заяви. Але минула доба, цей напис продовжує бути. Комунальні служби не працюють, міська влада ніяк не реагує", - зазначив активіст міста Олександр Кобзар.

Раніше засновник кримськотатарського телеканалу АТР та ініціатор блокади Криму Ленур Іслямов повідомляв, що в окупованому Криму вивісили прапор України.