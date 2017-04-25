У Дніпрі водій-порушник протаранив авто патрульних та намагався втекти, поліцейські відкрили вогонь

У Дніпрі поліцейські на Слобожанському проспекті зупинили 47-річного водія на автомобілі ВАЗ, який не пропустив пішоходів, про це повідомляє «34 канал».

Повідомляється, що водій не став виходити з машини і під час оформлення протоколу наїхав на патрульного. Потім водій протаранив патрульний автомобіль та намагався втекти. Поліцейські відкрили вогонь по порушнику та намагались його наздогнати, але безуспішно.

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Автомобіль ВАЗ розвив швидкість більше 160 км/год, що є для патрульної Toyota занадто високою швидкістю.

Поліцейський, на якого наїхала автівка порушника, отримав перелам ноги.