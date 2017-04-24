У Павлограді водія автобуса засудили до 6 років в'язниці за смерть дитини

У Павлограді водій автобуса збив дитину, за що відсидить 6 років за ґратами. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає 056.ua.

Так, у вересні 2015 року водій автобуса ПАЗ-4230, перевозячи пасажирів поблизу села Вербки, на швидкості не менше 85 км/год скоїв наїзд на 12-річну дівчинку. Дитина рухався назустріч автобусу на велосипеді.

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В результаті зіткнення дівчинка отримала травми, не сумісні з життям.

Вироком Павлоградського міськрайонного суду 49-річного громадянина визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на 2 роки. Зазначене рішення обвинувачений оскаржив, однак Апеляційний суд Дніпропетровської області погодився з доводами прокуратури і залишив без змін вирок суду.