Загибель вісьмох військовослужбовців у катастрофі АН-26 на Кубі: нові подробиці

10:53, 30 квітня 2017
Інциденти
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Причини падіння літака, який пролетів 65 кілометрів, поки не встановлені.

Авіакатастрофа неподалік Гавани / REUTERS

На Кубі зазнав катастрофи військовий літак, в результаті загинуло восьмеро військовослужбовців кубинської армії.

Як передає Deutsche Welle, катастрофа сталася в суботу, 29 квітня, у провінції Артеміса на заході країни.

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Літак АН-26 радянського виробництва вилетів з аеропорту Плайя Баракоа, що розташований неподалік від столиці країни Гавани, після чого пролетів близько 65 кілометрів у західному напрямку і розбився.

Причини падіння літака поки не встановлені, погода була ясною і сонячною, тому погодний фактор не міг бути причиною інциденту. Міністерство оборони створило спеціальну комісію для розслідування катастрофи.

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Теги: #літак#катастрофа#Куба