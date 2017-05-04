У Сєвєродонецьку під час ремонту в каналізаційній ямі один робітник загинув, інший - у важкому стані
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Луганській області, які прибули за викликом, дістали двох постраждалих з каналізаційної ями.
У Сєвєродонецьку під час ремонту насосів у каналізаційній ямі один робітник загинув, інший постраждав.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, чоловіки в ресторані-пивоварні здійснювали ремонтні роботи насосів у каналізаційній ямі, знепритомніли та не змогли самостійно вибратися на поверхню.
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Рятувальники Головного управління ДСНС України у Луганській області, які прибули за викликом, оперативно дістали двох постраждалих з каналізаційної ями. Один з них, 1978 року народження, вже був без ознак життя. Другий постраждалий, 1976 року народження, потребував медичної допомоги.
Постраждалого передано співробітникам швидкої медичної допомоги та направлено у реанімаційне відділення Сєвєродонецької міської лікарні. Стан чоловіка вкрай важкий.