Із арсеналу в Балаклії за останні два роки передислоковано майже 40 тисяч тонн боєприпасів - Полторак

Із арсеналу в Балаклії на Харківщині за останні два роки передислоковано майже 40 тис. тонн боєприпасів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу в Харкові повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

“За останні півтора-два роки ми передислокували звідти близько 40 тис. тонн боєприпасів. Але можливості фінансові були обмежені, тому ми не змогли зробити все”, - сказав міністр.

Полторак додав, що на цей час суму завданих збитків продовжують підраховувати.

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За словами міністра, підрив боєприпасів у Балаклії суттєво не вплинув на боєздатність армії.

“Слідчі дії продовжуються, ми отримати втрату боєприпасів, у тому числі великого калібру, але це не вплинуло суттєво на стан бойової спроможності і готовності військових частин та підрозділів. У зоні проведення антитерористичної операції достатньо боєприпасів, щоб виконати завдання. Так само передислокація боєприпасів, яка здійснена за останні два роки, дає можливість нам дивитися в майбутнє з перспективою”, - підсумував керівник Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула жінка, ще кілька людей отримали поранення.

СБУ відкрила кримінальне провадження за ст.113 (диверсія) Кримінального кодексу України.