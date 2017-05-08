У Києві сталася пожежа у хостелі (відео)

В Києві загорівся хостел на вулиці Симона Петлюри. Працівники хостелу допускають, що пожежа могла виникнути через проблеми з електромережею, повідомляє "112 Україна".

Кореспондент повідомив, що у будівлі, де і сталося займання, розташовані кілька закладів харчування – на першому поверсі, на другому поверсі розташовується хостел, на третьому офіси.

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"Триває гасіння пожежі (станом на 14:36), працюють вогнеборці щоб ліквідувати її. Бачимо, що дуже багато диму, пожежу остаточно не загасили. Пожежники по драбині лізуть до полум`я. Ця будівля поблизу вокзалу. Тут є кілька закладів харчування, на другому поверсі розташовується хостел, на третьому офіси. Загорілося в одному із офісних приміщень. Працівники припускають, що це могла бути проблема із електромережею", - прокоментував журналіст.

Також зазначається, що людей з будівлі евакуювали, постраждалих та загиблих немає.