На Закарпатті демобілізований боєць АТО кинув гранату в кафе: постраждав чоловік

В с. Косівська Поляна Рахівського району демобілізований учасник АТО кинув у вікно кафе гранату РГД-5. Про це повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль на своєму офіційному сайті.

Так, за його інформацією, після півночі в барі перебували троє місцевих жителів, між якими розгорілася суперечка. Одного з чоловіків, який був п'яний і вів себе не зовсім адекватно, вигнали з бару. Через кілька хвилин він повернувся з бойовою гранатою РГД і кинув її у відкрите вікно бару.

В результаті вибуху важкі травми отримав 26-річний чоловік. З мінно-вибуховими пораненнями обох ніг і рук він був доставлений в районну лікарню, зараз пораненому роблять операцію.

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Злочинця, який кинув гранату, затримали по гарячих слідах. Ним виявився 45-річний житель Косівської Поляни, учасник антитерористичної операції на сході країни Василь Ст., який був мобілізований в Збройні сили України влітку 2015 року, 9 місяців провів у зоні бойових дій, а в минулому році демобілізувався і повернувся додому.

Як виявилося, у затриманого це не перший інцидент із застосуванням зброї. У 1990-му, будучи солдатом Радянської армії, він з табельної зброї розстріляв караул (загинуло кілька осіб), за що відсидів 10 років у в'язниці.

Нагадаємо, раніше в Києві в житловому будинку вибухнула граната.