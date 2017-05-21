У Києві стався вибух під офісом "Конгресу Українських Націоналістів", у будівлю кинули гранату (відео)

У Києві на вулиці Антоновича, у бідвлі, де розташований офіс організації "Конгрес Українських Націоналістів", стався вибух. Про це у Facebook повідомив “Київ Оперативний”.

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“В будівлю, за адресою Антоновича, 3Б, де знаходиться організація, кинули бойову гранату. Через декілька хвилин на місце прибули правоохоронці і побачили сильне задимлення. Викликали бійців ДСНС і швидку допомогу. Однак, їх допомога не знадобилася”, - йдеться у повідомленні.