У Києві стався вибух під офісом "Конгресу Українських Націоналістів", у будівлю кинули гранату (відео)
01:25, 21 травня 2017Інциденти
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Через декілька хвилин на місце прибули правоохоронці.
Невідомі кинули у будівлю гранату / фото facebook.com/KyivOperativ
У Києві на вулиці Антоновича, у бідвлі, де розташований офіс організації "Конгрес Українських Націоналістів", стався вибух. Про це у Facebook повідомив “Київ Оперативний”.
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“В будівлю, за адресою Антоновича, 3Б, де знаходиться організація, кинули бойову гранату. Через декілька хвилин на місце прибули правоохоронці і побачили сильне задимлення. Викликали бійців ДСНС і швидку допомогу. Однак, їх допомога не знадобилася”, - йдеться у повідомленні.
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