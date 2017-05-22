У Харкові через "мінування" райсуду евакуювали понад 200 осіб

У Харкові через неправдиве мінування Московського райсуду рятувальникам довелося евакуювати сотні людей. Про це повідомляє поліція області.

"Сьогодні в 11:10 на телефон 102 надійшло повідомлення про нібито закладену вибухівку в будівлі Московського районного суду міста Харкова. Також чоловік зазначив, що почув про це від двох невідомих громадян", - сказано в повідомленні.

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На проспект Ювілейний виїжджала слідчо-оперативна група, експерти вибухотехнічного управління обласної поліції. Працівниками поліції було оглянуто майже 400 кв. метрів території, евакуйовано близько 250 громадян.

Факт події внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень. Встановлюється особа чоловіка, який повідомив про вибухівку.

Раніше в Одесі 260 осіб були евакуйовані через "мінування" будівель двох судів.